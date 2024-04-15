Эти комнатные растения очистят воздух в доме лучше кондиционера

22:56, 15 апр 2024

Чистый воздух в квартире — залог здоровья и хорошего самочувствия. Но далеко не всегда есть возможность регулярно проветривать помещение. К счастью, на помощь приходят комнатные растения, которые не только украшают интерьер, но и активно очищают воздух от пыли, токсинов и неприятных запахов.

Татьяна Завражина, автор курса по оздоровлению организма, делится секретом создания мини-оазиса свежести в вашей квартире. По ее словам, каждое из этих растений способно очистить воздух на площади до 5 квадратных метров.

— одно из самых эффективных «зеленых очистителей». Оно активно испаряет влагу с листьев, насыщая воздух полезной влагой и улавливая витающую в помещении пыль. Кроме того, аглаонема оказывает охлаждающий эффект, что особенно ценно в жаркие дни.

Не менее полезно и растение алоэ. Помимо своих хорошо известных лечебных свойств, алоэ способно поглощать формальдегид — один из наиболее распространенных вредных веществ в воздухе наших домов. Растение также оказывает освежающее действие.

Еще один «чемпион» по очистке воздуха — сансевиерия. Этот неприхотливый цветок способен ночью выделять кислород, одновременно вытягивая из воздуха токсины и охлаждая помещение.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru