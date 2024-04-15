Когда лучше принимать препараты от давления – Малышева рассказала о двух особо опасных периодах

23:17, 15 апр 2024

Известные телеведущие и врачи Елена Малышева и Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» подробно рассказали, когда нужно принимать препараты от гипертонии, чтобы держать давление в норме. По их словам, существуют два особо опасных периода скачков артериального давления.

Первый из них — это раннее утро, около 6 часов. В этот момент в организме повышается уровень кортизола, гормона стресса, что вызывает резкий подъем давления.

«Это самое опасное время, так как вы спите, давление не мерите, и может случиться в этот момент гипертонический криз, может случиться инсульт», — предупреждает Малышева.

«Глупо пить препарат утром после пробуждения или днем. Потому что если утром, то вы уже проходите через этот период и можете не успеть, у вас может быть криз», — объясняет врач.

Второй пик повышения артериального давления медики отмечают вечером, около 18 часов. Чтобы предотвратить утренний скачок, рекомендуется принимать гипотензивные препараты перед сном.

Для подбора наиболее эффективного лечения больным гипертонией следует пройти суточное мониторирование давления. Этот метод поможет выявить индивидуальные особенности колебаний артериального давления в течение дня и назначить оптимальную терапию.

Соблюдая рекомендации специалистов по правильному приему лекарств от гипертонии, пациенты смогут держать свое давление под надежным контролем и избежать опасных осложнений.

Автор: Семен Подгорный