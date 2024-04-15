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Этот отвар оздоровит кишечник и поможет похудеть - рекомендация диетолога

Этот отвар оздоровит кишечник и поможет похудеть - рекомендация диетолога

23:27, 15 апр 2024

Все знают, что правильное питание и регулярные физические нагрузки — залог стройной фигуры. Но что, если есть простой и доступный продукт, который может ускорить процесс похудения?

Диетолог Лена Бакович раскрывает удивительные свойства костного бульона, который стремительно набирает популярность среди тех, кто хочет сбросить лишние килограммы.

Согласно Бакович, употребление костного бульона может стать мощным подспорьем в борьбе с лишним весом. Этот питательный продукт не только восстанавливает здоровую микрофлору кишечника, но и снижает воспалительные процессы в организме — ключевые факторы, замедляющие метаболизм.
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Хотя сам по себе бульон не сжигает жир напрямую, он оказывает ряд других важных эффектов. Во-первых, он насыщает без лишних калорий — ведь в нем содержится преимущественно вода с небольшим количеством полезных веществ, таких как электролиты. Это помогает человеку дольше чувствовать сытость и снизить тягу к перееданию.

Кроме того, костный бульон благотворно сказывается на состоянии костей и суставов. Благодаря высокому содержанию фосфора, кальция и магния, он поддерживает прочность скелета. А чем дольше бульон варится, тем больше в нем накапливается глюкозамина и хондроитина — соединений, улучшающих подвижность суставов.

Напомним, что статья носит информационный характер, следует проконсультироваться со специалистом.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье бульон диета
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