Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Один трюк с лопатой и вы забудете о мозолях навсегда: умные огородники делают только так

Один трюк с лопатой и вы забудете о мозолях навсегда: умные огородники делают только так

23:34, 15 апр 2024

Каждый садовод, будь то опытный дачник или начинающий энтузиаст, знаком с такой неприятностью, как мозоли. Особенно актуальна эта проблема весной, когда необходимо перекопать большие участки земли. Жесткий черенок лопаты безжалостно натирает нежные руки, превращая работу в пытку уже через пару часов.

Прежде чем выйти на улицу натираю обувь мылом: вот зачем это делаю — эффекту не нарадуюсь

Читайте также:

Прежде чем выйти на улицу натираю обувь мылом: вот зачем это делаю — эффекту не нарадуюсь

К счастью, решение этой проблемы нашла автор популярного дзен-канала «Домашние хитрости». Она рекомендует обмотать черенок лопаты несколькими слоями обычной пищевой пленки. Этот простой прием позволяет защитить руки от натирания и появления мозолей, даже при самой интенсивной работе.

Благодаря этому нехитрому трюку, огородники могут часами работать с лопатой, не испытывая никакого дискомфорта.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: советы лопата мозоли
Читайте также

Секрет профессиональных огородников: как навсегда избавиться от вытягивания огуречной рассады
Это интересно
Секрет профессиональных огородников: как навсегда избавиться от вытягивания огуречной рассады
Прежде чем выйти на улицу натираю обувь мылом: вот зачем это делаю — эффекту не нарадуюсь
Это интересно
Прежде чем выйти на улицу натираю обувь мылом: вот зачем это делаю — эффекту не нарадуюсь
Хитрость опытных садоводов: как спасти вытянувшуюся рассаду огурцов
Это интересно
Хитрость опытных садоводов: как спасти вытянувшуюся рассаду огурцов
Натрите туфли мылом, выходя из дома: результат изумляет
Это интересно
Натрите туфли мылом, выходя из дома: результат изумляет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok