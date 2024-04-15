Один трюк с лопатой и вы забудете о мозолях навсегда: умные огородники делают только так
23:34, 15 апр 2024
Каждый садовод, будь то опытный дачник или начинающий энтузиаст, знаком с такой неприятностью, как мозоли. Особенно актуальна эта проблема весной, когда необходимо перекопать большие участки земли. Жесткий черенок лопаты безжалостно натирает нежные руки, превращая работу в пытку уже через пару часов.
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К счастью, решение этой проблемы нашла автор популярного дзен-канала «Домашние хитрости». Она рекомендует обмотать черенок лопаты несколькими слоями обычной пищевой пленки. Этот простой прием позволяет защитить руки от натирания и появления мозолей, даже при самой интенсивной работе.
Благодаря этому нехитрому трюку, огородники могут часами работать с лопатой, не испытывая никакого дискомфорта.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
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