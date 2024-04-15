Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Обман в красивой упаковке: Роскачество назвало черный список растительного масла

Обман в красивой упаковке: Роскачество назвало черный список растительного масла

23:50, 15 апр 2024

В ходе масштабной проверки Роскачества установлено, что многие известные бренды рафинированных растительных масел не соответствуют установленным стандартам качества. Результаты экспертизы 57 популярных продуктов оказались поистине шокирующими.

Эксперты тщательно изучили образцы различных марок, включая «Солнце мое», «Кубань» и «GREEN RAY». К сожалению, многие из них не прошли проверку. Главной проблемой стало несоответствие перекисного числа — ключевого показателя качества растительных масел. Превышение этого параметра может негативно сказаться на пищевой ценности и вкусовых характеристиках продукции.
Попали в черный список: названы худшие марки сливочного масла

Читайте также:

Попали в черный список: названы худшие марки сливочного масла

Также вызывает серьёзные опасения расхождение в жирнокислотном составе у масел от «Кубани» и «GREEN RAY». Это может указывать на использование в их производстве некачественных или неподходящих ингредиентов.

В то же время не все бренды оказались под подозрением. Растительные масла от «Добавкина», «Каролины», «Подворья» и «Слободы» получили высокую оценку экспертов и были удостоены российского знака качества. Это доказывает, что производители этой продукции дорожат своей репутацией и заботятся о безупречном происхождении и составе товара.

Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: масло
Читайте также

Использовать нельзя: эксперты назвали растительное масло, попавшее в черный список
Потребитель в Башкирии
Использовать нельзя: эксперты назвали растительное масло, попавшее в черный список
Не берите даже со скидками: Роскачество назвало худшие сыры — в них нашли антибиотики
Потребитель в Башкирии
Не берите даже со скидками: Роскачество назвало худшие сыры — в них нашли антибиотики
В них нашли плесень: 5 марок чая, которые стоит обходить стороной
Потребитель в Башкирии
В них нашли плесень: 5 марок чая, которые стоит обходить стороной
Черный список: Росконтроль назвал молоко, которое никогда не стоит брать
Потребитель в Башкирии
Черный список: Росконтроль назвал молоко, которое никогда не стоит брать


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok