Обман в красивой упаковке: Роскачество назвало черный список растительного масла

23:50, 15 апр 2024

В ходе масштабной проверки Роскачества установлено, что многие известные бренды рафинированных растительных масел не соответствуют установленным стандартам качества. Результаты экспертизы 57 популярных продуктов оказались поистине шокирующими.

Эксперты тщательно изучили образцы различных марок, включая «Солнце мое», «Кубань» и «GREEN RAY». К сожалению, многие из них не прошли проверку. Главной проблемой стало несоответствие перекисного числа — ключевого показателя качества растительных масел. Превышение этого параметра может негативно сказаться на пищевой ценности и вкусовых характеристиках продукции.

Также вызывает серьёзные опасения расхождение в жирнокислотном составе у масел от «Кубани» и «GREEN RAY». Это может указывать на использование в их производстве некачественных или неподходящих ингредиентов.

В то же время не все бренды оказались под подозрением. Растительные масла от «Добавкина», «Каролины», «Подворья» и «Слободы» получили высокую оценку экспертов и были удостоены российского знака качества. Это доказывает, что производители этой продукции дорожат своей репутацией и заботятся о безупречном происхождении и составе товара.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru