Жимолость будете собирать ведрами: нужно лишь внести в апреле эти 2 подкормки

10:15, 16 апр 2024

В то время как большинство садовых растений только пробуждаются от зимней спячки, жимолость уже радует первыми цветами. Этот ягодный кустарник – настоящий чемпион среди ранних культур, и грамотный уход может принести впечатляющие плоды.

Опытный огородникделится секретами, как получить обильный урожай жимолости. Ключ, по её словам, кроется в правильной подкормке. Во-первых, весной жимолость нуждается в питательных макроэлементах – азоте, фосфоре и калии. Эти вещества стимулируют рост листвы и корневой системы, закладывая прочный фундамент будущего урожая.

Первую подкормку Виктория рекомендует проводить в апреле, когда столбик термометра достигает 20 градусов тепла. Она использует раствор коровьего навоза, аккуратно внося его во влажную почву вокруг кустов. Через 10 дней производится вторая подкормка – на этот раз с добавлением золы, богатой фосфором, калием, магнием и серой. Садовод разводит горсть золы в 10 литрах воды и поливает каждый куст пятилитровой порцией питательной жидкости.

Автор: Вадим Рудаков