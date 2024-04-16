Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Жимолость будете собирать ведрами: нужно лишь внести в апреле эти 2 подкормки

Жимолость будете собирать ведрами: нужно лишь внести в апреле эти 2 подкормки

10:15, 16 апр 2024

В то время как большинство садовых растений только пробуждаются от зимней спячки, жимолость уже радует первыми цветами. Этот ягодный кустарник – настоящий чемпион среди ранних культур, и грамотный уход может принести впечатляющие плоды.

Опытный огородник Виктория Радзевская делится секретами, как получить обильный урожай жимолости. Ключ, по её словам, кроется в правильной подкормке. Во-первых, весной жимолость нуждается в питательных макроэлементах – азоте, фосфоре и калии. Эти вещества стимулируют рост листвы и корневой системы, закладывая прочный фундамент будущего урожая.
Спасёт розу от тли и муравьев: высадите рядом это ароматное растение - идеальный сосед

Читайте также:

Спасёт розу от тли и муравьев: высадите рядом это ароматное растение - идеальный сосед

Первую подкормку Виктория рекомендует проводить в апреле, когда столбик термометра достигает 20 градусов тепла. Она использует раствор коровьего навоза, аккуратно внося его во влажную почву вокруг кустов. Через 10 дней производится вторая подкормка – на этот раз с добавлением золы, богатой фосфором, калием, магнием и серой. Садовод разводит горсть золы в 10 литрах воды и поливает каждый куст пятилитровой порцией питательной жидкости.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы сад жимолость
Читайте также

Рассада томатов будет крепкой: нужно внести в почву одно лишь средство – результат удивит
Это интересно
Рассада томатов будет крепкой: нужно внести в почву одно лишь средство – результат удивит
Урожай в два раза больше: чудо-подкормка из кефира от огородника с 27-летним стажем, о которой не знают ваши соседи
Это интересно
Урожай в два раза больше: чудо-подкормка из кефира от огородника с 27-летним стажем, о которой не знают ваши соседи
Герань обожает эту копеечную подкормку: куст будет весь в цветах
Это интересно
Герань обожает эту копеечную подкормку: куст будет весь в цветах
Апрельская подкормка для пионов: как вырастить гигантские цветы размером с футбольный мяч
Это интересно
Апрельская подкормка для пионов: как вырастить гигантские цветы размером с футбольный мяч


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok