Жимолость будете собирать ведрами: нужно лишь внести в апреле эти 2 подкормки
10:15, 16 апр 2024
В то время как большинство садовых растений только пробуждаются от зимней спячки, жимолость уже радует первыми цветами. Этот ягодный кустарник – настоящий чемпион среди ранних культур, и грамотный уход может принести впечатляющие плоды.
Опытный огородник Виктория Радзевская делится секретами, как получить обильный урожай жимолости. Ключ, по её словам, кроется в правильной подкормке. Во-первых, весной жимолость нуждается в питательных макроэлементах – азоте, фосфоре и калии. Эти вещества стимулируют рост листвы и корневой системы, закладывая прочный фундамент будущего урожая.
Читайте также:Спасёт розу от тли и муравьев: высадите рядом это ароматное растение - идеальный сосед
Первую подкормку Виктория рекомендует проводить в апреле, когда столбик термометра достигает 20 градусов тепла. Она использует раствор коровьего навоза, аккуратно внося его во влажную почву вокруг кустов. Через 10 дней производится вторая подкормка – на этот раз с добавлением золы, богатой фосфором, калием, магнием и серой. Садовод разводит горсть золы в 10 литрах воды и поливает каждый куст пятилитровой порцией питательной жидкости.
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также
Это интересно
Рассада томатов будет крепкой: нужно внести в почву одно лишь средство – результат удивит
Это интересно
Урожай в два раза больше: чудо-подкормка из кефира от огородника с 27-летним стажем, о которой не знают ваши соседи
Это интересно
Герань обожает эту копеечную подкормку: куст будет весь в цветах
Это интересно
Апрельская подкормка для пионов: как вырастить гигантские цветы размером с футбольный мяч