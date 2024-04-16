Чеснок будет величиной с кулак: нужно лишь раскидать по грядкам в этот порошок
10:34, 16 апр 2024
Чеснок - одно из самых устойчивых и выносливых растений, способных пробиваться сквозь снег весной. Но чтобы получить не просто урожай, а настоящие богатырские головки чеснока, требуется особый подход. Опытный огородник, ведущий канал «Сад. Огород. Лайф», поделился своим проверенным методом.
Садовод рекомендует использовать смесь из трех сухих компонентов, которые необходимо внести в почву весной, сразу после таяния снега. Это поистине волшебная формула, которая поможет вашему чесноку раскрыть весь свой потенциал!
Первый ингредиент - горчичный жмых. Этот компонент обогащает почву макро- и микроэлементами, способствуя росту крупных, сочных головок. Вам понадобится всего одна литровая упаковка.
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Второй ингредиент - зола. Чеснок просто обожает этот компонент, ведь в нем содержится множество полезных для растения веществ, необходимых для развития корней, листьев и самих головок. Возьмите примерно полкилограмма золы.
И наконец, третий секретный компонент - янтарная кислота. Десять таблеток по полграмма нужно размолоть в порошок и добавить в смесь с жмыхом и золой. После тщательного перемешивания равномерно распределите удобрение по грядке с чесноком.
Не переживайте, если у вас нет строгих пропорций - этим подкормом сложно перекормить растения. После внесения смеси просто слегка взрыхлите почву или присыпьте ее слоем перегноя или чернозема.