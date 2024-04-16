Чеснок будет величиной с кулак: нужно лишь раскидать по грядкам в этот порошок

10:34, 16 апр 2024

Чеснок - одно из самых устойчивых и выносливых растений, способных пробиваться сквозь снег весной. Но чтобы получить не просто урожай, а настоящие богатырские головки чеснока, требуется особый подход. Опытный огородник, ведущий канал «Сад. Огород. Лайф», поделился своим проверенным методом.

Садовод рекомендует использовать смесь из трех сухих компонентов, которые необходимо внести в почву весной, сразу после таяния снега. Это поистине волшебная формула, которая поможет вашему чесноку раскрыть весь свой потенциал!

Первый ингредиент -. Этот компонент обогащает почву макро- и микроэлементами, способствуя росту крупных, сочных головок. Вам понадобится всего одна литровая упаковка.

Второй ингредиент - зола. Чеснок просто обожает этот компонент, ведь в нем содержится множество полезных для растения веществ, необходимых для развития корней, листьев и самих головок. Возьмите примерно полкилограмма золы.

И наконец, третий секретный компонент - янтарная кислота. Десять таблеток по полграмма нужно размолоть в порошок и добавить в смесь с жмыхом и золой. После тщательного перемешивания равномерно распределите удобрение по грядке с чесноком.

Не переживайте, если у вас нет строгих пропорций - этим подкормом сложно перекормить растения. После внесения смеси просто слегка взрыхлите почву или присыпьте ее слоем перегноя или чернозема.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru