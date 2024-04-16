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Супер-урожай перца обеспечен: высыпьте в каждую лунку всего 3 простых компонента

Супер-урожай перца обеспечен: высыпьте в каждую лунку всего 3 простых компонента

10:57, 16 апр 2024

Выращивание перца — задача не из простых, но опытные садоводы утверждают: ключ к успеху кроется в своевременном и правильном питании растений. Оказывается, подкармливать рассаду необходимо не только на этапе ее выращивания, но и при высадке в открытый грунт или теплицу.

Как утверждает автор канала «Идеальный огород», такая подкормка помогает растениям легче перенести процесс пересадки, укрепляет их иммунитет и повышает шансы на богатый урожай в конце сезона. Для эффективного питания перца специалист рекомендует использовать смесь, состоящую из перегноя или компоста, древесной золы и суперфосфата.
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- Перегной и компост одинаково хорошо подходят для этих целей, поэтому можно использовать любой из них, — комментирует автор. — Зола же прекрасно воздействует на многие культуры, ведь в ее составе присутствуют важные питательные вещества, такие как кальций, фосфор и калий.

Суперфосфат также богат фосфором, необходимым на данном этапе развития растений. Однако эксперт предупреждает: не стоит увеличивать пропорции удобрений, это может навредить нежной рассаде.

После внесения подкормки вы сразу заметите положительные изменения — растения станут более крепкими, яркими и здоровыми. Специалист отмечает, что строгих пропорций ингредиентов нет, но переживать не стоит — такое удобрение сложно передозировать. Главное — после внесения слегка рыхлить почву или укрывать ее перегноем или чернозёмом.

Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород перцы
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