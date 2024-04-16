Мебель будет как новая: как избавиться от пятен с диванов и кресел
11:23, 16 апр 2024
Каждый из нас сталкивался с, казалось бы, непреодолимой проблемой загрязнений и пятен на своей любимой мягкой мебели. Однако выясняется, что добиться безупречной чистоты можно просто и недорого — стоит лишь воспользоваться уникальным методом, который раскрыли эксперты популярного Telegram-канала «Полезные лайфхаки».
Этот простой, но эффективный способ позволит вам устранить любые пятна и неприятные запахи на диванах, креслах и прочей обивке всего за несколько минут и без вложения значительных средств. Секрет кроется в умелом сочетании двух привычных ингредиентов: обычного кислородного пятновыводителя и борной кислоты.
Чтобы привести вашу мебель в идеальное состояние, вам понадобится лишь добавить одну столовую ложку пятновыводителя и две ложки борной кислоты в два литра теплой воды, тщательно взбить полученную смесь губкой, а затем нанести ее на загрязненные участки. Результат вас поразит — пятна исчезнут мгновенно, а неприятные запахи будут полностью устранены.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
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