Избавит от муравьев и тли: незаменимое удобрение

11:29, 16 апр 2024

Муравьи и тля - два жуткого кошмара любого огородника. Эти мелкие, но прожорливые насекомые способны нанести серьезный ущерб вашим любимым растениям.

Агрономы предлагают простой, но эффективный метод борьбы с муравьями, который не только не требует больших затрат, но и превращает этих вредителей в полезных помощников. Все дело в луковой шелухе, запах которой муравьи терпеть не могут.

Для приготовления "чудо-раствора" достаточно заполнить литровую банку луковой шелухой, залить ее водой и дать настояться. Далее, поливайте места скопления муравьев этим составом раз в 7-10 дней, и вы увидите, как они начнут покидать ваш огород. Кроме того, этот раствор является отличным натуральным удобрением, способствующим питанию и стимулированию роста ваших растений.

Но на этом полезные свойства луковой шелухи не заканчиваются. Если на ваших культурах уже поселилась тля, просто добавьте в раствор немного жидкого хозяйственного мыла и обработайте пораженные растения. Таким образом, вы не только избавитесь от вредных насекомых, но и сделаете свой огород еще более здоровым и плодородным.

Автор: Алия Карачурина