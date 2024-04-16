Как оздоровить свою печень: нужно лишь 50 г этого напитка

11:38, 16 апр 2024

Шиповник давно зарекомендовал себя как кладезь витаминов и верный помощник в борьбе с простудой. Но мало кто знает, что этот колючий кустарник способен на большее!

Как утверждает врач-терапевтиз клиники «Инвитро-Юг», шиповник — настоящий эликсир. Благодаря своему уникальному составу он эффективно очищает и оздоравливает этот жизненно важный орган.

Простой рецепт целебного настоя из шиповника позволит каждому улучшить здоровье без лишних затрат. Достаточно заварить 10 г сушеных ягод 200 мл кипятка в термосе и настоять в течение 12 часов. Затем процедить и принимать по 50-100 мл 2-3 раза в день взрослым, а детям — в соответствующих возрастных дозировках.

Однако, перед началом приема настоя шиповника стоит проконсультироваться с лечащим врачом, так как у этого растения есть определенные противопоказания.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru