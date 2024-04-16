Как оздоровить свою печень: нужно лишь 50 г этого напитка
11:38, 16 апр 2024
Шиповник давно зарекомендовал себя как кладезь витаминов и верный помощник в борьбе с простудой. Но мало кто знает, что этот колючий кустарник способен на большее!
Как утверждает врач-терапевт Ирина Голотина из клиники «Инвитро-Юг», шиповник — настоящий эликсир здоровья для печени. Благодаря своему уникальному составу он эффективно очищает и оздоравливает этот жизненно важный орган.
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Простой рецепт целебного настоя из шиповника позволит каждому улучшить здоровье без лишних затрат. Достаточно заварить 10 г сушеных ягод 200 мл кипятка в термосе и настоять в течение 12 часов. Затем процедить и принимать по 50-100 мл 2-3 раза в день взрослым, а детям — в соответствующих возрастных дозировках.
Однако, перед началом приема настоя шиповника стоит проконсультироваться с лечащим врачом, так как у этого растения есть определенные противопоказания.
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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