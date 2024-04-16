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Помогут колготки жены: благодаря им находчивые дачники собирают урожай клубники ведрами, вот как их применяют

Помогут колготки жены: благодаря им находчивые дачники собирают урожай клубники ведрами, вот как их применяют

11:57, 16 апр 2024

Наверняка, каждый дачник знает, что на его участке может пригодиться буквально все. Изобретательность огородников не знает границ, и порой они используют самые неожиданные вещи для решения садово-огородных задач.

Одним из таких примеров служат обычные капроновые колготки, которые, казалось бы, давно отслужили свой срок. Но не тут-то было! У опытных дачников они всегда найдут применение.

Опытные огородники знают, что полуистлевшие колготки можно использовать для подвязки, закрепления и даже защиты урожая.
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Как рассказала агроном Ксения Давыдова, клубника - особенно капризная ягода, которая моментально гниет после обильных поливов или дождей. Чтобы избежать этого, достаточно нарезать колготки кольцами и подвязать ими кусты клубники. Таким образом ягоды будут приподняты над землей и уберегутся от гниения даже после сильных ливней.

Кроме того, отслужившие свое колготки можно использовать для фиксации стволов деревьев и кустарников, а также для защиты нежных саженцев от вредителей. Благодаря эластичной структуре, капрон отлично держит форму, не повреждает растения и служит долгие годы.

Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы клубника сад
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