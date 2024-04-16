Мощная защита от рака кишечника: китайские ученые открыли удивительные способности ягоды пяти вкусов

12:11, 16 апр 2024

Ученые из Гонконга совершили сенсационное открытие, способное перевернуть ход борьбы с раком кишечника. В ходе исследований было выделено соединение под названием «схизандрин B», полученное из популярного растения — китайского лимонника.

Плоды этого растения издавна славятся своими необычными вкусовыми качествами — в них сочетаются сладость, горечь, кислота, вязкость и даже солоноватость. Именно поэтому их нередко именуют «ягодой пяти вкусов». Однако, как выяснили ученые, это растение таит в себе и куда более ценные свойства.

Эксперименты показали, что соединение под названием «схизандрин В», выделенное из плодов китайского лимонника, обладает мощными противораковыми свойствами. Оно способно эффективно бороться с раком толстой кишки, не нанося при этом вреда здоровым клеткам организма — в отличие от традиционных методов лечения онкологии, таких как химиотерапия.

Авторы исследования уверены, что полифенолы, содержащиеся в ягодах лимонника, играют ключевую роль в этих процессах. Они не только предотвращают возникновение онкологии, но и препятствуют распространению существующих опухолей. Ученые также отмечают, что схизандрин В может быть эффективен и при других видах рака.

Открытие гонконгских ученых может стать настоящим прорывом в борьбе с онкологическими заболеваниями. Ведь, в отличие от многих современных лекарств, данное соединение фактически лишено побочных эффектов. Это делает его особенно ценным, учитывая, насколько тяжело переносят пациенты традиционные методы лечения рака.

Напомним, что статья носит информационный характер, следует проконсультироваться со специалистом.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Docfact.com