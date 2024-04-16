Применяйте вместо лекарств: Доктор Мясников назвал болезни, от которых защищает обычная ходьба

20:33, 16 апр 2024

С давних пор мы слышим мудрую фразу: «Движение — это жизнь». И действительно, в этом утверждении кроется глубокий смысл. Сегодня мы поговорим о том, как обычная ходьба, доступная каждому, может стать мощным инструментом для поддержания здоровья и профилактики различных заболеваний.

Врач Александр Мясников, в своей передаче «О самом главном», рассказал о пользе ходьбы для нашего организма.

«Ходьба способствует снижению артериального давления, уровня холестерина, что может уменьшить вероятность ишемической болезни сердца и инсульта», — отмечает Мясников.

Одна из главных областей, где ходьба показывает свою эффективность, — это сердечно-сосудистая система. Этот вид физической активности улучшает кровообращение и тренирует само сердце, снижая риски развития опасных заболеваний.

Помимо сердечно-сосудистых патологий, ходьба способна предотвратить многие другие распространенные проблемы со здоровьем. Этот простой вид физической активности снижает риски развития ожирения и обострения хронических заболеваний. Более того, прогулки на свежем воздухе помогают бороться со стрессами и улучшают качество сна — весьма существенные преимущества в современном ритме жизни.

Еще одно важное направление, в котором ходьба приносит свои плоды, — это здоровье костей и суставов. Этот вид нагрузки, отличающийся небольшой интенсивностью, является идеальным способом поддержать опорно-двигательный аппарат в тонусе.

Разумеется, прежде чем начать регулярные прогулки, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Он поможет определить оптимальный уровень интенсивности и продолжительности занятий с учетом особенностей вашего здоровья.

Автор: Семен Подгорный