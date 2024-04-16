Возьмите скотч и приклейте его к расческе: результат вас ошеломит

20:51, 16 апр 2024

Знакомо ли вам то чувство, когда любимый свитер или кофта покрываются комочками, и вещь уже не выглядит такой привлекательной? Не спешите с ней расставаться! С помощью этого простого лайфхака вы сможете вернуть вашей одежде первозданный вид и продлить ей жизнь.

Секретом поделился автор Telegram-канала «Порядок в доме». Вам понадобится всего лишь одно простое приспособление, которое можно легко сделать своими руками.

Возьмите обычную расческу с мелкими зубчиками и приклейте к ней лезвие при помощи скотча. Важно, чтобы острая часть лезвия находилась вровень с кончиками зубцов. Затем просто проведите этим самодельным инструментом по поверхности одежды сверху вниз — и все катышки будут мгновенно устранены. Клейкая основа скотча также защитит ваши руки от порезов и сделает процесс чистки максимально комфортным.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru