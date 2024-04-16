Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Возьмите скотч и приклейте его к расческе: результат вас ошеломит

Возьмите скотч и приклейте его к расческе: результат вас ошеломит

20:51, 16 апр 2024

Знакомо ли вам то чувство, когда любимый свитер или кофта покрываются комочками, и вещь уже не выглядит такой привлекательной? Не спешите с ней расставаться! С помощью этого простого лайфхака вы сможете вернуть вашей одежде первозданный вид и продлить ей жизнь.

Секретом поделился автор Telegram-канала «Порядок в доме». Вам понадобится всего лишь одно простое приспособление, которое можно легко сделать своими руками.
Секрет идеальных брюк: лайфхак с бумажным полотенцем, о котором никто не знает

Читайте также:

Секрет идеальных брюк: лайфхак с бумажным полотенцем, о котором никто не знает

Возьмите обычную расческу с мелкими зубчиками и приклейте к ней лезвие при помощи скотча. Важно, чтобы острая часть лезвия находилась вровень с кончиками зубцов. Затем просто проведите этим самодельным инструментом по поверхности одежды сверху вниз — и все катышки будут мгновенно устранены. Клейкая основа скотча также защитит ваши руки от порезов и сделает процесс чистки максимально комфортным.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: советы
Читайте также

Секреты экспресс-чистки: как удалить пятна с куртки за 5 минут без химии
Это интересно
Секреты экспресс-чистки: как удалить пятна с куртки за 5 минут без химии
Возьмите скотч и замотайте им банан: вот зачем это нужно
Это интересно
Возьмите скотч и замотайте им банан: вот зачем это нужно
Секрет идеальных брюк: лайфхак с бумажным полотенцем, о котором никто не знает
Это интересно
Секрет идеальных брюк: лайфхак с бумажным полотенцем, о котором никто не знает
Находчивые хозяйки вешают крышку от алюминиевой банки на вешалку: вот зачем это нужно
Это интересно
Находчивые хозяйки вешают крышку от алюминиевой банки на вешалку: вот зачем это нужно


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok