Возьмите скотч и приклейте его к расческе: результат вас ошеломит
20:51, 16 апр 2024
Знакомо ли вам то чувство, когда любимый свитер или кофта покрываются комочками, и вещь уже не выглядит такой привлекательной? Не спешите с ней расставаться! С помощью этого простого лайфхака вы сможете вернуть вашей одежде первозданный вид и продлить ей жизнь.
Секретом поделился автор Telegram-канала «Порядок в доме». Вам понадобится всего лишь одно простое приспособление, которое можно легко сделать своими руками.
Возьмите обычную расческу с мелкими зубчиками и приклейте к ней лезвие при помощи скотча. Важно, чтобы острая часть лезвия находилась вровень с кончиками зубцов. Затем просто проведите этим самодельным инструментом по поверхности одежды сверху вниз — и все катышки будут мгновенно устранены. Клейкая основа скотча также защитит ваши руки от порезов и сделает процесс чистки максимально комфортным.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
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