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Этот сорняк на вес золота: ни в коем случае не выпалывайте его

Этот сорняк на вес золота: ни в коем случае не выпалывайте его

23:02, 16 апр 2024

Вы когда-нибудь задумывались о том, что обычная крапива, которая так раздражает многих садоводов, может скрывать удивительные секреты? В мире садоводства каждый растительный вид обладает своими тайнами, и эта зеленая «незваная гостья» — не исключение.

Агроном с огромным опытом Нелли Гуляева поведала ошеломляющие способы использования крапивы для повышения урожайности и здоровья растений. Оказывается, что этот, казалось бы, простой сорняк, на самом деле является настоящим кладом полезных веществ, которые могут подарить вашим посадкам буквально второе дыхание.
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Регулярное использование настоя из крапивы в качестве подкормки способно наделить ваши растения мощным иммунитетом и дополнительным стимулом для роста. Эта удивительная трава богата питательными элементами, которые помогут вашим цветам и овощам по-настоящему расцвести. Однако не все культуры одинаково хорошо реагируют на такое удобрение — лук, чеснок и бобовые лучше обойти стороной.

Приготовить этот «чудодейственный» настой проще простого: нарвите полведра свежей крапивы, залейте водой и оставьте на солнце на несколько дней. После этого разбавьте полученную жидкость водой в пропорции 1:10 и применяйте для полива ваших посадок. Лучше всего использовать эту подкормку весной и в начале лета, когда растениям требуется особый уход. Во время активного плодоношения от нее лучше воздержаться, чтобы не отвлекать растения от формирования урожая.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: крапива
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