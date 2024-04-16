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Вот так опытные хозяйки точат тупую терку: станет острее бритвы

Вот так опытные хозяйки точат тупую терку: станет острее бритвы

23:10, 16 апр 2024

Нет ничего более раздражающего на кухне, чем тёрка, которая утратила свою былую остроту и уже не режет так хорошо, как раньше. Но оказывается, вовсе не обязательно покупать новую — вы можете самостоятельно вернуть прежнюю эффективность этому незаменимому кухонному инструменту с помощью простых и доступных средств.

Стоит попробовать несколько простых трюков, которыми поделились эксперты популярного кулинарного канала «Кухня изнутри».

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Один из самых эффективных способов заточки внешних частей тёрки — обычная тарелка или блюдце. Просто проведите тёркой по дну посуды, словно вы её затачиваете. Этот незамысловатый метод может вернуть остроту инструменту не хуже, чем использование наждачной бумаги.

Ещё один лёгкий способ — применение обычной бытовой фольги. Скомкайте её в шарик и начните затачивать тёрку, как и с помощью тарелки. Подойдёт любая фольга, даже использованная, например, от шоколадки.

А если нужно привести в порядок внутренние «капли» тёрки, на помощь придёт мусат — специальный инструмент для заточки ножей. Просто вставьте его кончик в каждую «каплю» и несколько раз проверните — и ваш незаменимый кухонный инструмент снова будет резать как новый.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: терка советы
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