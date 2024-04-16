Этот популярный у россиян напиток может привести к слепоте: кто в группе риска?
23:26, 16 апр 2024
Последние исследования медиков не обрадуют любителей кофе и энергетических напитков. Их чрезмерное употребление может значительно увеличить риск развития глаукомы, но только для тех, кто имеет к ней генетическую предрасположенность.
Ученые, проанализировавшие данные, пришли к выводу, что для людей с повышенным внутриглазным давлением (ВГД) каждая дополнительная чашка кофе в день может поднимать риск развития глаукомы более чем в 3 раза. Эти тревожные результаты были опубликованы в авторитетном медицинском журнале «Офтальмология».
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Глаукома является одной из главных причин необратимой слепоты в мире, поэтому ее профилактика и выявление факторов риска очень важны. Исследование показало, что для людей с высоким генетическим риском потребление более 321 миллиграммов кофеина в день (около 3 чашек кофе) сильно повышает вероятность развития этого опасного заболевания по сравнению с теми, кто пьет меньше или не пьет кофе вовсе.
Более того, даже у здоровых людей ученые зафиксировали, что употребление более 480 миллиграммов кофеина в день (около 4 чашек кофе) увеличивает внутриглазное давление на 0,35 миллиметров ртутного столба. Именно это повышение ВГД является ключевым фактором риска для развития глаукомы.