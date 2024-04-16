Этот популярный у россиян напиток может привести к слепоте: кто в группе риска?

23:26, 16 апр 2024

Последние исследования медиков не обрадуют любителей кофе и энергетических напитков. Их чрезмерное употребление может значительно увеличить риск развития глаукомы, но только для тех, кто имеет к ней генетическую предрасположенность.

Ученые, проанализировавшие данные, пришли к выводу, что для людей с повышенным внутриглазным давлением (ВГД) каждая дополнительная чашка кофе в день может поднимать риск развитияболее чем в 3 раза. Эти тревожные результаты были опубликованы в авторитетном медицинском журнале «Офтальмология».

Глаукома является одной из главных причин необратимой слепоты в мире, поэтому ее профилактика и выявление факторов риска очень важны. Исследование показало, что для людей с высоким генетическим риском потребление более 321 миллиграммов кофеина в день (около 3 чашек кофе) сильно повышает вероятность развития этого опасного заболевания по сравнению с теми, кто пьет меньше или не пьет кофе вовсе.

Более того, даже у здоровых людей ученые зафиксировали, что употребление более 480 миллиграммов кофеина в день (около 4 чашек кофе) увеличивает внутриглазное давление на 0,35 миллиметров ртутного столба. Именно это повышение ВГД является ключевым фактором риска для развития глаукомы.

— Наше исследование наглядно демонстрирует, что кофеин негативно влияет на зрение людей, предрасположенных к глаукоме, — комментирует доктор медицинских наук Энтони Хаваджа. — Этим пациентам стоит серьезно пересмотреть свои привычки потребления кофе и энергетических напитков.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru