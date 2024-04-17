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Если укусил клещ: Врачи дали четкий алгоритм действий при контакте с паразитом — что категорически нельзя делать

Если укусил клещ: Врачи дали четкий алгоритм действий при контакте с паразитом — что категорически нельзя делать

09:06, 17 апр 2024

Весна наступает, а это значит, что наступает сезон активности одного из самых опасных насекомых - клещей. Пугаться не стоит, но и игнорировать эту угрозу тоже не следует. Эти кровопийцы могут таиться не только в лесах, но и в самых обычных городских скверах и парках.

Если вы обнаружили, что клещ присосался к вашей коже, не стоит паниковать. Главное - действовать быстро и правильно. Прежде всего, наденьте перчатки или обмотайте руки бинтами, чтобы максимально обезопасить себя. Затем возьмите специальный пинцет, который можно заранее приобрести в аптеке, и захватите клеща как можно ближе к месту укуса. Держите пинцет строго перпендикулярно и аккуратно потягивайте вверх, пока паразит не ослабит хватку и не выйдет сам. Если под рукой нет пинцета, можно воспользоваться ниткой - перекрестите ее в месте присасывания и медленно раскачивайте клеща.

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Но будьте предельно осторожны, ни в коем случае не стоит раздавливать, отрывать хоботок или головку клеща, так как это существенно повышает риск инфицирования. После успешного извлечения не забудьте тщательно обработать ранку дезинфицирующими средствами, такими как йод или перекись водорода.

Самое главное - не выбрасывайте клеща! Поместите его в герметичную стеклянную емкость и как можно скорее доставьте в ближайшую специализированную лабораторию. Ведь только там можно точно определить, не переносил ли этот паразит опасные инфекции, такие как энцефалит или боррелиоз.

Не пренебрегайте и медицинским обследованием. После укуса клеща обязательно обратитесь в поликлинику, сдайте анализы крови и проконсультируйтесь с врачом. Ведь последствия встречи с этим опасным насекомым могут быть самыми серьезными.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: клещи советы здоровье
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