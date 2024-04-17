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Очищение и восстановление: эти доступные продукты творят чудеса с печенью

Очищение и восстановление: эти доступные продукты творят чудеса с печенью

10:12, 17 апр 2024

Наша печень - это неутомимый труженик, который день за днем фильтрует кровь, нейтрализует токсины и обеспечивает бесперебойную работу всего организма. Но иногда даже этому стойкому органу требуется помощь. К счастью, на помощь приходят не только таблетки, но и щедрые дары природы.

По словам гастроэнтеролога и гепатолога Ирины Учуровой, ключ к эффективной детоксикации организма кроется в продуктах, содержащих природные сорбенты. Эти вещества встречаются во многих фруктах, овощах и ягодах, которые можно легко найти на полках любого магазина.

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К примеру, свекла и яблоки богаты пектином - натуральным полисахаридом, обладающим детокс-эффектом. Помимо этих продуктов, пектины содержатся в персиках, абрикосах, айве, грушах, винограде, малине, смородине, ежевике, крыжовнике и сливах. Употребление этих даров природы поможет вывести из организма накопившиеся токсины.

Не менее полезны и антиоксиданты, содержащиеся в петрушке, кинзе, укропе, сельдерее и базилике. Эти вещества очищают организм от продуктов метаболизма, восстанавливают клетки печени и предотвращают развитие жировой болезни органа.

Данная статья носит информационный характер. Не стоит заниматься самолечением. При наличии проблем со здоровьем всегда лучше обратиться к квалифицированному специалисту.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье печень
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