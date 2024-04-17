Этот цветок спасет от вредителей ваши огурцы: урожайность увеличится в разы, лучше соседа не найти
10:19, 17 апр 2024
Каждый садовод знает, что огурцы - настоящие магниты для садовых вредителей. Но не стоит отчаиваться - есть один простой секрет, который поможет защитить ваш урожай.
Он кроется в неприметных, но полезных цветах календулы. Эти яркие оранжевые цветы не только украсят ваш огород, но и сослужат отличную службу в качестве натурального средства защиты от вредителей.
Календула обладает сильными репеллентными свойствами, которые отпугивают таких вредителей, как тля, паутинный клещ и белокрылка. Ее пряный аромат создаёт невидимый барьер вокруг огурцов, который мешает насекомым найти и атаковать их.
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Но польза календулы на этом не заканчивается. Её целебные свойства также благотворно влияют на сами растения. Фитонциды, содержащиеся в цветах, обеззараживают почву, предотвращая развитие грибковых и бактериальных инфекций. Это значительно снижает вероятность заболевания огурцов.
Эксперт Людмила Макарова отмечает, что календула также привлекает опылителей, что способствует повышению урожайности огурцов и других овощных культур. И всё это без единой капли химии!
Что уж говорить о практичности самого цветка - он неприхотлив, легко переносит засуху и перепады температур. Размножается он с помощью быстро прорастающих семян, так что посадка займёт считанные минуты.