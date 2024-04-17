Стиральную машину теперь чищу только так: грязь выходит целыми комками

10:30, 17 апр 2024

Стиральная машина - неотъемлемый помощник в каждом доме, но мало кто знает, что за ней также необходимо ухаживать, чтобы она всегда оставалась чистой и исправной. Эксперты канала "Чистюля" раскрывают несколько простых, но эффективных приемов, которые помогут содержать ваш бытовой помощник в идеальном состоянии и избежать появления вредных бактерий.

Чтобы ваша стиральная машина служила верой и правдой долгие годы, ее необходимо регулярно чистить не только снаружи, но и тщательно промывать внутренние элементы. Особое внимание следует уделить лотку для моющих средств, дверце и резиновому уплотнителю, используя для их очистки специальные чистящие растворы.

Для избавления от накипи можно запустить машину на холостом ходу, предварительно добавив в барабан полстакана лимонной кислоты. Этот простой прием поможет растворить все известковые отложения.

Не стоит забывать и о чистке сливного фильтра, расположенного в нижней части стиральной машины. Именно там обычно скапливаются комки грязи и волос, которые могут привести к засорению. Для доступа к фильтру достаточно открыть специальный отсек, извлечь его и промыть под струей воды. При желании можно также обработать раствором уксуса или лимонной кислоты для дезинфекции.

Автор: Алия Карачурина