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Яблок на яблоне станет гораздо больше: насыпьте в приствольные круги деревьев эту смесь — даже парша обойдёт стороной

Яблок на яблоне станет гораздо больше: насыпьте в приствольные круги деревьев эту смесь — даже парша обойдёт стороной

10:38, 17 апр 2024

Многие садоводы-любители могут сразу сдаться, когда их фруктовые деревья перестают плодоносить так обильно, как хотелось бы. Однако, как утверждает ведущий популярного Дзен-канала «Сад. Огород. Лайф», решение этой проблемы лежит на поверхности — достаточно всего лишь правильно удобрять свои плодовые насаждения.

Согласно рекомендациям специалиста, в апреле каждый сад нуждается в особой подкормке, которая зарядит деревья витаминами и минералами, необходимыми для буйного цветения и обильного плодоношения. Секрет успеха кроется в простой смеси из трех компонентов: азофоски, аммиачной селитры и мелкодробленого садового диатомита.
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Смешав в пластиковом ведре все ингредиенты в правильных пропорциях (1 кг азофоски, 0,5 кг аммиачной селитры, 2 кг диатомита), огородник получает универсальное удобрение, которое поможет восстановить природное плодородие и силу его фруктовых деревьев. Важно, чтобы все составляющие были абсолютно сухими — это обеспечит максимальную усвояемость питательных веществ растениями.

Садовод рекомендует вносить эту подкормку под корень взрослых яблонь в количестве 4-5 стаканов, молодых — 2-3 стакана, а для совсем юных деревьев будет достаточно и 1 стакана. Результат не заставит себя ждать — урожайность возрастет, а деревья станут крепче и здоровее, даже такие распространенные болезни, как парша, обойдут их стороной.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: яблоня советы сад удобрения
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