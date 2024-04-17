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Это средство спасет урожай клубники: слизни исчезнут навсегда

Это средство спасет урожай клубники: слизни исчезнут навсегда

11:06, 17 апр 2024

Во время сбора урожая клубники, садоводы сталкиваются с поистине коварным вредителем — прожорливыми слизнями. Эти ползучие твари не дают покоя, нанося существенный урон драгоценным ягодам. Но выход есть, и он прост как дважды два!

Оказывается, секрет спасения клубники кроется в… цитрусовых ароматах. Как выяснили эксперты дзен-канала «Pro-сад», эти пряные ноты притягивают слизней гораздо сильнее, чем сладость ягод. Таким образом, можно легко отвлечь вредителей от основной «трапезы» и уберечь урожай.
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Для этого достаточно измельчить апельсиновые корки, залить их сладким сиропом и разложить в тарелочки рядом с грядками. Назойливые слизни будут неудержимо тянуться к аппетитным цитрусовым, оставляя клубнику в покое. Либо можно сделать более компактную уловку из пластиковой бутылки с той же приманкой — поставить её рядом с растениями и спокойно наблюдать, как вредители туда перебираются.

Важно, что этот способ является абсолютно экологичным. Отработанную приманку можно просто утилизировать вместе со слизнями, не причиняя вреда окружающей среде. Так что теперь садоводам остается лишь опробовать этот незамысловатый, но действенный трюк и насладиться сполна сладкими плодами своего труда.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы клубника
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