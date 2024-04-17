Урожай помидоров устанете собирать: садоводы раскрыли уникальный секрет выращивания

11:20, 17 апр 2024

Каждый огородник мечтает получить богатый урожай любимых овощей. Несмотря на современные технологии, некоторые проверенные временем методы до сих пор остаются на вооружении опытных садоводов. Один из них поделился своим уникальным опытом выращивания помидоров.

, эксперт в области садоводства, раскрыл секрет получения стабильно высоких урожаев томатов. По его словам, ключ к успеху кроется в простом, но эффективном приёме - траншейном поливе. Этот метод особенно полезен для дачников, чей доступ к воде ограничен определёнными временными рамками.

Для начала нужно выкопать на грядке с томатами неглубокую канавку, расположенную в 7-10 сантиметрах от каждого куста и вдоль междурядий. Затем следует полностью наполнять эти траншеи водой - она постепенно будет впитываться в почву, обеспечивая растения долгосрочным и равномерным увлажнением.

Но на этом секрет не заканчивается. По совету эксперта, в эти же канавки можно периодически добавлять различные подкормки. Это не только повысит урожайность, но и укрепит иммунитет томатов, защищая их от болезней и вредителей.

Автор: Вадим Рудаков