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Пожелтевшая обувь вновь станет белоснежной: нужно лишь две ложки этого средства

Пожелтевшая обувь вновь станет белоснежной: нужно лишь две ложки этого средства

14:20, 17 апр 2024

Бывали ли у вас ситуации, когда белые кроссовки или кеды, которые еще недавно сияли чистотой, внезапно становились тусклыми, грязными и изношенными? Этот неприятный процесс кажется неизбежным, но на самом деле у него есть простое и эффективное решение. Журналист Валерия Скрипко раскрывает действенные методы, которые помогут вернуть обуви ее первоначальный вид.

Даже при самом аккуратном использовании белая обувь рано или поздно теряет свежий и опрятный вид. Подошва желтеет на солнце, а обычная стирка в машине бывает бессильна. Однако не стоит отчаиваться — есть проверенные способы реанимировать даже самую «безнадежную» пару кроссовок.
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Первым делом необходимо тщательно очистить обувь от пыли и грязи. Для этого можно даже использовать пылесос, чтобы не вдавливать загрязнения глубже в поверхность. Затем следует приготовить специальную чистящую пасту: смешайте 1 столовую ложку пищевой соды с 0,5 столовой ложки перекиси водорода и теплой воды. Обмакнув в эту смесь старую зубную щетку, начните аккуратно оттирать кроссовки. Перекись поможет отбелить материал, а сода эффективно выведет любые пятна.

После чистки протрите обувь влажной тряпкой, чтобы удалить всю пасту вместе с грязью. Той же смесью можно почистить и подошву — даже пожелтевшая резина станет белоснежной на глазах. Дайте кроссовкам хорошо просохнуть, и они будут выглядеть абсолютно как новые. Теперь можно с гордостью и удовольствием их носить!

Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы
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