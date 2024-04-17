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Как защититься от рака: врач назвала 5 пищевых привычек для профилактики онкологических заболеваний

Как защититься от рака: врач назвала 5 пищевых привычек для профилактики онкологических заболеваний

14:29, 17 апр 2024

Ежедневный рацион может стать ключом к предотвращению развития рака, утверждают ведущие медицинские эксперты. Онколог, онкохирург и химиотерапевт Антон Иванов раскрывает 5 важных пищевых привычек, которые могут значительно снизить риск возникновения онкологических заболеваний.

Лишний вес и нарушения обмена веществ - первые звоночки для развития мутаций в клетках организма. Поэтому ограничение потребления высококалорийной пищи становится ключевым элементом в профилактике рака. Британские исследования также подтверждают, что регулярное употребление красного и обработанного мяса может серьезно повышать вероятность развития рака кишечника.
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Напротив, ежедневное включение в рацион свежих фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов обеспечивает организм важными пищевыми волокнами. Клетчатка улучшает работу кишечника, помогает нормализовать микрофлору и снизить уровень холестерина. Это, в свою очередь, положительно сказывается на общем состоянии здоровья и предотвращает развитие ряда онкологических заболеваний.

Кроме того, специалист рекомендует ограничить потребление соли и алкоголя, а также избегать заплесневелых продуктов питания. Эти меры помогают укрепить иммунитет и минимизировать риски, связанные с появлением раковых клеток.

Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье рак
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