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Вкусный, но коварный: чем опасен шашлык и как минимизировать вред от его употребления

Вкусный, но коварный: чем опасен шашлык и как минимизировать вред от его употребления

14:39, 17 апр 2024

Весенние праздники традиционно ассоциируются у россиян с приготовлением шашлыков. Однако за кажущейся невинностью этого блюда скрываются серьезные угрозы для здоровья. Как предупреждает онколог Сергей Родимов, чрезмерное употребление шашлыка, приготовленного из красного мяса, может значительно повысить риск возникновения рака толстой кишки и обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Красное мясо, которое традиционно используется для приготовления шашлыка, содержит множество компонентов, опасных для человеческого организма. Согласно проведенным исследованиям, регулярное употребление таких продуктов увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний.

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«Это один из тех продуктов, которые, как доказано, повышают риск возникновения рака толстой кишки», — объясняет Родимов.

Помимо этого, само по себе мясо является тяжелой пищей, которая может вызывать обострение хронических проблем со здоровьем.

Казалось бы, что делать любителям шашлыка, которые не готовы отказаться от этого традиционного блюда? На помощь приходит клетчатка — она способна уменьшить вред, наносимый красным мясом организму, и сбалансировать рацион. Таким образом, умеренное потребление шашлыка в сочетании с клетчаткой может стать приемлемым компромиссом.

Статья носит информационный характер, и при наличии серьезных проблем со здоровьем необходимо обязательно проконсультироваться с профессиональным врачом.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: здоровье рак шашлык
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