Как избавиться от кротов на участке: возьмите этот предмет из мусорки и грызуны вас больше не побеспокоят

22:23, 17 апр 2024

Для многих дачников кроты становятся настоящим бичом, постоянно роющие под участком ходы, повреждающие грядки и корни растений. Борьба с этими подземными вредителями ведется весь сезон, но часто используемые ловушки и отрава не только не решают проблему, но и могут нанести ущерб окружающей среде.

Ключ к решению проблемы кроется в том, что эти грызуны не выносят сильного шума. Агроном Ксения Давыдова рассказывает, что для создания отпугивателей можно использовать обычные подручные материалы. Достаточно воткнуть в землю железные прутья и прикрепить к ним тонкие металлические банки, например, из-под газированных напитков.

Когда дует ветер, банки начинают издавать неприятные для кротов звуки, которые по металлическому пруту проходят глубоко в землю, создавая вибрации. Это становится для подземных обитателей настоящим стрессом, заставляя их поскорее покинуть облюбованный участок.

Такой простой и недорогой способ избавления от кротов является, к тому же, абсолютно безвредным для них. В отличие от ядов и ловушек, он позволяет выгнать животных с участка, не причиняя им вреда.

Автор: Семен Подгорный