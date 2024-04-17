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Об этих продуктах забудьте навсегда: для гипертоников - это неминуемая смерть

Об этих продуктах забудьте навсегда: для гипертоников - это неминуемая смерть

22:44, 17 апр 2024

Гипертония является распространенным и опасным заболеванием, требующим комплексного подхода к лечению. Снижение повышенного артериального давления — лишь половина дела, важно также позаботиться о снижении «плохого» холестерина. Именно для решения этих двух задач медики разработали специальную DASH-диету, о которой журналистам «Известий» рассказала эндокринолог Татьяна Фролова.

Главным секретом DASH-диеты является сбалансированный набор продуктов, богатых полезными для сердца и сосудов веществами. В первую очередь это калий, который помогает регулировать баланс натрия в организме, расслабляет сосуды и снижает давление. Каким же продуктам отдать предпочтение? Фролова советует включить в рацион бобы, сладкий картофель, помидоры, шпинат и другие овощи. Кроме того, важно потреблять достаточно магния, который содержится в орехах, семенах и чесноке.
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Не менее важен в DASH-диете контроль потребления насыщенных жиров, трансжиров и соли. Фролова рекомендует полностью исключить вредные жиры, которые содержатся в выпечке и блюдах фастфуда, а также серьезно ограничить потребление соли до 2,3 грамм в сутки, а по некоторым данным — до 1,5 граммов.

Важно помнить, что диета является лишь частью комплексной терапии гипертонии, и перед ее началом необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье гипертония
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