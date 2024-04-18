Как похудеть за 7 дней? Два простых правила от специалиста-диетолога Анжелики Чиж

09:55, 18 апр 2024

Как показывает практика, зачастую люди делают слишком сложными вещи, которые на самом деле могут быть предельно простыми. Именно таким является подход к здоровому и эффективному похудению. По словам эксперта-диетолога и эндокринолога Анжелики Чиж, для того, чтобы запустить процесс активного жиросжигания, достаточно всего лишь придерживаться трёх базовых правил при составлении своего повседневного рациона.

Во-первых, необходимо полностью исключить из меню рафинированный сахар и любые продукты, содержащие этот вредный компонент. Это важно, поскольку сахар является основным "врагом" стройности, способствуя накоплению лишних жировых отложений. Важно также отдавать предпочтение мясным и молочным продуктам с пониженным содержанием жира.

Во-вторых, специалист рекомендует обеспечить ежедневное потребление не менее 400 граммов свежих, сырых овощей. Это не только источник важных витаминов и минералов, но и отличный способ насытить организм без избыточного калоража.

И наконец, в-третьих, соблюдение этих двух простых правил в комплексе уже даст ощутимый эффект для запуска процессов активного жиросжигания. Нет необходимости изнурять себя ограничениями или экстремальными диетами - достаточно лишь аккуратно скорректировать свои пищевые привычки.

Напомним, что статья носит информационный характер, следует проконсультироваться со специалистом.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: freepik.ru