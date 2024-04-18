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Как спасти розы от тли за 1 час: развожу 2 копеечных средства – от вредителей не остается и следа

Как спасти розы от тли за 1 час: развожу 2 копеечных средства – от вредителей не остается и следа

10:06, 18 апр 2024

Стоит ли опускать руки перед полчищами тли и паутинного клеща, атакующих наши любимые розы? Отнюдь! Недавно опытные садоводы из Телеграм-канала «Дачные секреты» поделились простым, но эффективным рецептом, способным за считанные часы избавить ваш сад от этих назойливых насекомых без использования химических препаратов.

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Всего лишь ½ столовой ложки пищевой соды и 1 столовая ложка жидкого мыла, разведенные в 1,5 литрах теплой воды – и вы получаете надежное, экологически чистое средство, которое не оставит шанса отвратительной тле и ее спутнику, паутинному клещу. Достаточно тщательно обработать обе стороны листьев ваших роз, и через считанные минуты эти вредители покинут ваш сад.

Но на этом помощь нехитрого рецепта не заканчивается. Оказывается, этот состав способен защитить ваши помидоры от такого распространенного и губительного заболевания, как фитофтороз. Достаточно всего лишь опрыскать листья культур, и они будут надежно укрыты от агрессивного грибка.

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы роза
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