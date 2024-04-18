Розы просто обожают водку: как помочь растениям после зимовки
10:55, 18 апр 2024
Наступила весна, и дачники с волнением открывают укрытые на зиму розы. Порой их ждут неприятные сюрпризы: чернеющие стебли, результат либо обморожения, либо вымокания. Но не стоит отчаиваться — есть проверенные бабушкины методы, которые помогут вернуть розам здоровье и красоту. Раскроем секреты возрождения этих благородных цветов.
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Первый и важнейший шаг — обрезка всех поврежденных побегов. Для этого лучше использовать секатор или окулировочный нож, не бойтесь срезать стебли под корень — новые обязательно появятся из спящих почек. После этого нужно применить проверенный народный рецепт, которым пользовались еще наши бабушки. Оказывается, розы просто обожают... водку!
Для процедуры нужно развести один стакан спиртного в ведре воды и щедро полить кусты под корень. После такой «винной терапии» розы моментально дадут новые, здоровые побеги. Специалисты рекомендуют повторять эту обработку каждые две недели, вплоть до появления первых бутонов. Водочный раствор не только пробуждает спящие почки, но и помогает избавиться от основных болезней роз.
Автор: Алия Карачурина
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