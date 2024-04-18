Этот простой порошок усилит действие отбеливателя в 2 раза: белье будет белее снега

11:04, 18 апр 2024

Стирка белья - это настоящий вызов для многих домохозяек. Даже мощные отбеливатели порой оказываются бессильны перед различными загрязнениями на тканях. Но, как выяснили эксперты, есть простой способ усилить отбеливающие свойства привычных средств и вернуть вещам первозданную белизну.

Оказывается, секрет кроется в обычной пищевой соде. Если добавить её к отбеливателю перед стиркой, химический состав средства значительно усилится. Следует отправить отбеливатель в лоток стиральной машины, а в барабан поместить стакан соды.

Благодаря этой нехитрой манипуляции, загрязнения и желтизна будут эффективно устранены, а ткани засияют чистотой.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru