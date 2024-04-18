Для чего опытные дачники трясут яблоню: эта процедура может вас удивить

11:23, 18 апр 2024

Не секрет, что опытные садоводы прибегают к хитрым уловкам, чтобы получить максимально качественный урожай яблок. Одна из таких простых, но эффективных практик — периодическое встряхивание плодового дерева. Оказывается, этот нехитрый прием может существенно улучшить характеристики будущих плодов.

Как рассказал автор канала «НПО „Сады России“ — когда сад в удовольствие!», яблоня может сформировать слишком большое количество завязей, что неизбежно приведет к появлению мелких и кислых яблок. Чтобы этого избежать, рекомендуется прибегнуть к искусственному прореживанию дерева.

Для этого нужно просто хорошо потрясти ствол и ветви яблони в течение нескольких минут. Этот простой маневр заставит некоторые слабые и нежизнеспособные завязи самостоятельно опасть. После такой процедуры стоит внимательно осмотреть дерево и вручную удалить уродливые, мелкие и неказистые плоды. Ориентируйтесь на правило: одно яблоко на 35-40 листочков.

Если речь идет о высокорослых деревьях, то нормирование урожая вручную будет проблематичным. В таком случае прореживание проводят еще на стадии цветения — опрыскивая растение 2%-ным раствором кальцинированной соды.

Автор: Семен Подгорный