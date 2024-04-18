Снизит риск деменции: эта ягода поможет дожить до 100 лет твердом уме и памяти

14:10, 18 апр 2024

Клубника — одна из самых любимых и популярных ягод во всем мире. Однако, как показывают новые исследования, это не только вкусное лакомство, но и настоящий кладезь полезных веществ, способных улучшить память, предотвратить деменцию и смягчить симптомы депрессии. Достаточно всего 8 ягод в день, чтобы почувствовать эти удивительные эффекты.

Недавно ученые из Академического центра здоровья университета Цинциннати провели исследование, в котором приняли участие 30 добровольцев в возрасте от 50 до 65 лет, страдающих избыточным весом и легкими когнитивными нарушениями. Участников разделили на две группы: одна получала на протяжении 12 недель порошок из 8 измельченных сублимированных ягод клубники, а вторая — порошок-плацебо.

По завершении эксперимента специалисты оценили когнитивные способности добровольцев. Выяснилось, что у участников, принимавших клубничный порошок, память значительно улучшилась по сравнению с контрольной группой. Этот результат подтверждает уникальные свойства клубники, делая ее настоящим природным «эликсиром» для улучшения умственных функций.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru