Снизит риск деменции: эта ягода поможет дожить до 100 лет твердом уме и памяти
14:10, 18 апр 2024
Клубника — одна из самых любимых и популярных ягод во всем мире. Однако, как показывают новые исследования, это не только вкусное лакомство, но и настоящий кладезь полезных веществ, способных улучшить память, предотвратить деменцию и смягчить симптомы депрессии. Достаточно всего 8 ягод в день, чтобы почувствовать эти удивительные эффекты.
Недавно ученые из Академического центра здоровья университета Цинциннати провели исследование, в котором приняли участие 30 добровольцев в возрасте от 50 до 65 лет, страдающих избыточным весом и легкими когнитивными нарушениями. Участников разделили на две группы: одна получала на протяжении 12 недель порошок из 8 измельченных сублимированных ягод клубники, а вторая — порошок-плацебо.
По завершении эксперимента специалисты оценили когнитивные способности добровольцев. Выяснилось, что у участников, принимавших клубничный порошок, память значительно улучшилась по сравнению с контрольной группой. Этот результат подтверждает уникальные свойства клубники, делая ее настоящим природным «эликсиром» для улучшения умственных функций.
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Читайте также
Это интересно
Лишний вес = лишняя депрессия? Ирландские ученые нашли связь между ожирением и психическим расстройством
Это интересно
Ягоды будут сладкими: полейте кусты смородины этой водой
Это интересно
Натуральный антидепрессант: найден продукт, который снижает стресс и повышает настроение
Это интересно
Урожай клубники, от которого у соседей отвиснет челюсть: 3 супер-сорта