Эндокринолог Медведева назвала самый вредный для здоровья продукт: Обходите полки с этой гадостью стороной

14:19, 18 апр 2024

Елена Медведева, опытный эндокринолог, поделилась ценными советами по правильному питанию в ходе эфира популярной телевизионной программы «Спросите сами». Её рекомендации могут помочь каждому человеку улучшить свое здоровье и самочувствие естественным и доступным способом.

Специалист настоятельно призвала исключить из ежедневного рациона продукты с высоким содержанием животных жиров, особенно различные колбасные изделия. Кроме того, Медведева указала на необходимость ограничить потребление фастфуда и избегать переедания. По ее мнению, сбалансированное питание должно включать мясо, а также примерно полкилограмма свежих овощей в день. При этом следует избегать слишком жирных продуктов в больших количествах.

Не менее важным аспектом здорового образа жизни, по словам эксперта, является физическая активность. Она порекомендовала выполнять короткие пятиминутные зарядки или упражнения по 10 минут 3 раза в день, отметив, что интенсивные тренировки по 3 часа 3 раза в неделю могут нанести вред организму. Важно также научиться вставать из-за стола слегка голодными и уделять хотя бы 15 минут ежедневным прогулкам, не забывая напоминать себе о том, что жизнь полна радостей и возможностей.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru