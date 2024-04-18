Урожай охранять больше не придётся: ловкие дачники делают из пластиковых бутылок эти приспособления

14:29, 18 апр 2024

Пернатые воришки — настоящее бедствие для любого дачника! Сороки, вороны и другие крылатые вредители могут с легкостью лишить человека всего урожая, не оставив ни одного целого плода. Но нет ничего невозможного для изобретательного садовода — теперь любой может быстро и дешево сделать надежный отпугиватель птиц своими руками.

Эксперты популярного телеграм-канала «Скорей на дачу!» поделились простым рецептом создания эффективного пугала для пернатых вредителей. Все необходимые материалы найдутся в любом хозяйстве: пластиковая бутылка объемом 1,5 литра и длинная прочная палка.

Сперва в донышке бутылки проделываем отверстие, равное диаметру палки. Затем канцелярским ножом делаем надрезы по всей поверхности емкости, создавая подвижные «дверцы». Отгибаем пластик наружу, нанизываем бутылку на палку и устанавливаем в наиболее уязвимых для налетов птиц местах.

Под действием ветра бутылка начинает вращаться, издавая при этом шуршащие звуки и сверкая на солнце отогнутыми «крыльями». Ни один пернатый вредитель не посмеет приблизиться к таким «страшилищам» и тронуть ваш драгоценный урожай!

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru