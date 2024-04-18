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Курицу теперь запекаю только так: максимум начинки и вкуса

Курицу теперь запекаю только так: максимум начинки и вкуса

14:39, 18 апр 2024

Представьте себе, что вы только что достали из духовки ароматную, сочную курицу, начинённую вкусной начинкой. Её аромат мгновенно заполняет кухню, заставляя рот наполняться слюной. Это не просто обычная курица - это настоящий гастрономический шедевр, который готовится по уникальному рецепту.

Главный секрет этого блюда заключается в начинке. Часто бывает, что начинки оказывается недостаточно, но в этом рецепте её ровно столько, чтобы каждый кусочек курицы был пропитан её вкусом. Для приготовления понадобится всего несколько простых ингредиентов: 2 кг куриной тушки, 4 луковицы, 4 зубчика чеснока, 6 ст.л. майонеза, соль и специи.
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Первым делом, куриную тушку необходимо тщательно промыть и зашить отверстие с одной стороны. Затем лук очищается, нарезается и смешивается с половиной майонеза, солью и перцем. Эта начинка плотно утрамбовывается внутрь тушки, а затем зашивается край. Чеснок мелко нарезается и перемешивается с оставшимся майонезом. Получившаяся смесь помещается в пакет для выпекания, который выкладывается в форму. Курица готовится при температуре 180 градусов в течение полутора часов. За 10 минут до готовности пакет вскрывается, чтобы курица могла зарумяниться.

Результатом становится нежная, сочная и необычайно ароматная курица, которая наверняка порадует ваших гостей. Секрет её вкуса кроется в идеально сбалансированной начинке. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами - эта курица способна стать настоящим украшением любого праздничного стола!

Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: рецепты курица
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