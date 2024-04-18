Этот напиток очень полезен женщинам за 50: отличная замена кофе
22:24, 18 апр 2024
Чувствительные к собственному здоровью россияне теперь могут наслаждаться чашечкой ароматного какао без лишних опасений. Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, этот любимый всеми напиток не только радует вкус, но и приносит реальную пользу организму.
Прежде всего, какао изобилует полифенолами - мощными антиоксидантами, которые защищают кожу от преждевременного старения и предотвращают окислительный стресс. Кроме того, напиток богат магнием, способным успокаивать нервную систему и улучшать настроение. Употребление какао также может облегчить течение предменструального синдрома у женщин.
Особенно полезен этот напиток для представительниц прекрасного пола, разменявших пятый десяток. Благодаря содержащимся во вкусном какао флавоноидам, кровь разжижается, что помогает предотвратить образование атеросклеротических бляшек. Добавление к напитку молока также усиливает его полезные свойства, так как молоко способствует усвоению жирорастворимых витаминов.
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Читайте также
Это интересно
Россияне массово переходят на «эликсир жизни»: чем он заменил кофе и чай
Это интересно
Забытый эликсир жизни: россияне меняют кофе и чай на этот дар богов, который продлевает жизнь и нормализует работу сердца
Это интересно
3 напитка, о которых мало кто знает: доктор Гинзбург раскрыл секреты защиты от тромбов и воспаления – вкусно и полезно
Это интересно
Врач рассказал о полезном напитке из Эфиопии: прибавит годы жизни