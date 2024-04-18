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Этот напиток очень полезен женщинам за 50: отличная замена кофе

Этот напиток очень полезен женщинам за 50: отличная замена кофе

22:24, 18 апр 2024

Чувствительные к собственному здоровью россияне теперь могут наслаждаться чашечкой ароматного какао без лишних опасений. Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, этот любимый всеми напиток не только радует вкус, но и приносит реальную пользу организму.

Прежде всего, какао изобилует полифенолами - мощными антиоксидантами, которые защищают кожу от преждевременного старения и предотвращают окислительный стресс. Кроме того, напиток богат магнием, способным успокаивать нервную систему и улучшать настроение. Употребление какао также может облегчить течение предменструального синдрома у женщин.
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Особенно полезен этот напиток для представительниц прекрасного пола, разменявших пятый десяток. Благодаря содержащимся во вкусном какао флавоноидам, кровь разжижается, что помогает предотвратить образование атеросклеротических бляшек. Добавление к напитку молока также усиливает его полезные свойства, так как молоко способствует усвоению жирорастворимых витаминов.

Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье какао
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