Этот напиток очень полезен женщинам за 50: отличная замена кофе

22:24, 18 апр 2024

Чувствительные к собственному здоровью россияне теперь могут наслаждаться чашечкой ароматного какао без лишних опасений. Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, этот любимый всеми напиток не только радует вкус, но и приносит реальную пользу организму.

Прежде всего, какао изобилует полифенолами - мощными антиоксидантами, которые защищают кожу от преждевременного старения и предотвращают окислительный стресс. Кроме того, напиток богат магнием, способным успокаивать нервную систему и улучшать настроение. Употребление какао также может облегчить течение предменструального синдрома у женщин.

Особенно полезен этот напиток для представительниц прекрасного пола, разменявших пятый десяток. Благодаря содержащимся во вкусном какао флавоноидам, кровь разжижается, что помогает предотвратить образование атеросклеротических бляшек. Добавление к напитку молока также усиливает его полезные свойства, так как молоко способствует усвоению жирорастворимых витаминов.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru