Бульон теперь варю только так: эффектный прием со стаканом от шеф-поваров, результат изумительный

23:12, 18 апр 2024

Любая опытная хозяйка знает, что наваристый, насыщенный бульон — залог успешного приготовления множества блюд. Однако добиться такого результата не всегда просто. Но существует одна проверенная техника, которая используется поварами высшей категории, чтобы получить бульон безупречной прозрачности. Об этом простом и эффективном секрете рассказывает Елена Тарасова, ведущая популярного кулинарного канала «Кулинарный техникум».

Ключ к идеальному бульону — контроль температуры. Как утверждает Елена, самый вкусный и «чистый» бульон получается, когда мясо не кипит, а медленно томится в воде. Чтобы поддерживать оптимальную температуру, повара используют простой, но эффективный прием — стеклянный стакан.

Для этого нужно залить мясо холодной водой, поставить кастрюлю на огонь и опустить в нее стакан. Через некоторое время вы услышите, как стакан начинает постукивать о дно — это сигнал, что пора снять пенку и убавить огонь.

Следить за этим нехитрым индикатором на протяжении всего процесса варки — вот главный секрет получения наваристого, прозрачного бульона, «как слеза». Мясо при этом получается мягким и нежным, а сам бульон не выкипает, как это часто случается. Такой метод идеально подходит и для приготовления холодца.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru