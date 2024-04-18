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Забудьте о прополке: Как вырастить морковь без прореживания - простой способ от наших бабушек

Забудьте о прополке: Как вырастить морковь без прореживания - простой способ от наших бабушек

23:18, 18 апр 2024

Надоело тратить драгоценное время на прореживание всходов моркови? Оставьте это утомительное занятие в прошлом! Сегодня поделимся с вами простым, но гениальным «бабушкиным» секретом, который позволит вам получить идеально равномерные рядки корнеплодов без лишних усилий.

Семена моркови, как известно, весьма малы, из-за чего их равномерное распределение по грядке – задача не из легких. Прореживание же всходов не только отнимает драгоценное время, но и рискует повредить хрупкие ростки.

К счастью, опытные дачники из Телеграм-канала «Будни дачника» поделились проверенным «бабушкиным» методом, который позволит вам забыть о прополке.
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Суть метода проста:
1. Смешайте семена моркови с песком. Пропорция идеальна: 1 часть семян к 10 частям песка. Тщательно перемешайте, чтобы семена равномерно распределились по сыпучей массе.
2. Подготовьте грядку. Сделайте бороздки глубиной 2-3 см и обильно полейте их водой.
3. Распределите «семенную смесь». Аккуратно рассыпьте по бороздкам песко-семенную смесь, стараясь добиться равномерного распределения.
4. Засыпьте бороздки. Засыпьте семена рыхлым грунтом, не утрамбовывая его.

Повторный полив не требуется.

Благодаря данному методу семена моркови будут равномерно распределены по всей длине бороздки, что исключит необходимость прореживания.

Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород морковь
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