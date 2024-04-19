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Не выбрасывайте картофельные очистки: вот какую пользу они могут принести вашему огороду

Не выбрасывайте картофельные очистки: вот какую пользу они могут принести вашему огороду

11:05, 19 апр 2024

Многие из нас привыкли относиться к картофельным очисткам как к пищевым отходам, которые необходимо просто выбрасывать. Однако опытный агроном с многолетним стажем, доцент и кандидат сельскохозяйственных наук Нелли Гуляева предлагает взглянуть на проблему под другим углом. В своем популярном онлайн-канале "Ученый агроном" она раскрывает потенциал картофельных очисток в качестве ценного природного удобрения для сада.

Это может показаться удивительным, но обычные картофельные очистки богаты питательными веществами, необходимыми для здорового роста растений. Вместо того чтобы выбрасывать их, эти органические остатки можно эффективно использовать в качестве натурального удобрения. Нелли Гуляева делится несколькими практичными способами применения очисток в саду или на приусадебном участке.

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Зимой, когда активные садовые работы приостановлены, очистки можно заготовить впрок для дальнейшего использования. Для экономии пространства их рекомендуется высушить на батарее или в специальном дегидраторе. Если же вы живете в частном доме, отличным вариантом будет заморозка очисток в герметичных пакетах.

Агроном предлагает несколько эффективных методов использования картофельных очисток в саду. Первый способ предполагает распределение очисток по участку, после чего необходимо перекопать землю. Это обогатит почву питательными веществами и улучшит ее структуру. Еще один метод заключается в приготовлении органического удобрения из очисток. Для этого их следует залить кипятком, дать настояться в течение недели и процедить, а затем использовать для полива растений 2-3 раза в месяц.

Также можно создать питательную смесь для внесения в почву перед посадкой овощных культур. Для этого высушенные или замороженные очистки заливаются горячей водой и настаиваются 2-3 дня. Затем полученную смесь вносят в почву. Из сухих очисток можно также получить порошок и рассыпать его вокруг растений.

По словам Нелли Гуляевой, такое эко-удобрение идеально подходит для ягодных кустарников, свеклы, моркови, редиса, огурцов, тыкв, кабачков, дынь и комнатных растений. Однако агроном не рекомендует применять его для томатов, перцев и баклажанов из-за возможной чувствительности культур к определенным заболеваниям.

Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: советы огород удобрения
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