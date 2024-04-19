Такая обработка спасёт крыжовник от белого налёта: опрыскайте кусты весной этим раствором

11:12, 19 апр 2024

Многие садоводы-любители недооценивают важность весеннего ухода за крыжовником. Однако именно в это время решается судьба посадок на целый сезон. От своевременной обработки напрямую зависит иммунитет кустарника, его развитие, способность противостоять вредителям и болезням, а также качество и количество будущего урожая.

– невидимая угроза, которая часто ускользает от внимания дачников. Этот коварный грибок поражает крыжовник именно ранней весной. Если упустить момент и не принять профилактические меры, последствия могут быть разрушительными. Белесый налет, образующийся на листьях, со временем распространяется и на ягоды, делая их непригодными для употребления. Кроме того, грибок поражает побеги кустарника, тормозя рост и развитие растения.

Чтобы предотвратить порчу крыжовника мучнистой росой, необходимо своевременно провести защитную обработку. Как отмечает агроном Виктория Радзевская, оптимальным временем является период до начала сокодвижения. В этот момент кусты следует опрыснуть 3% раствором бордоской жидкости. Если же вы пропустили это окно, не стоит отчаиваться – после распускания листьев крыжовник можно обработать 1% раствором железного купороса или бордоской жидкости такой же концентрации.

Автор: Вадим Рудаков