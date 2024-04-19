Не выливайте бульон после варки пельменей: из него может получиться очень вкусное блюдо

11:27, 19 апр 2024

Вместо того, чтобы выливать бульон от пельменей, стоит проявить кулинарную смекалку и использовать его в качестве основы для приготовления новых вкусных и полезных блюд. Этот простой прием позволит не только сэкономить ресурсы, но и порадовать себя и близких разнообразием домашней кухни.

Бульон от пельменей может стать основой для наваристого супа с фрикадельками. Достаточно добавить в него нарезанные овощи, сочные мясные изделия и лапшу – и через 10-15 минут на столе будет аппетитное блюдо, которое порадует всю семью.

Любители гречневой каши наверняка оценят возможность приготовить на основе пельменного бульона вкусный и сытный гречневый суп. Стоит лишь отправить в кипящую жидкость гречку, морковь и лук, а для дополнительного аромата добавить томатную пасту и свежую зелень. Через 20 минут ваш обед будет готов к подаче.

Ценители итальянской кухни также не останутся равнодушными к изысканным соусам для пасты, созданным на основе этого бульона. Для их приготовления нужно обжарить мелко нарезанные лук и чеснок, а затем соединить их с ароматным бульоном, добавив любимые специи и свежую зелень.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru