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Гипертоникам есть только так: Диетолог Денисова рассказала, в каком виде нужно употреблять картофель людям с высоким давлением

Гипертоникам есть только так: Диетолог Денисова рассказала, в каком виде нужно употреблять картофель людям с высоким давлением

15:23, 19 апр 2024

В борьбе с гипертонией одним из ваших главных союзников может стать обычный картофель. Этот простой овощ содержит секретное оружие для поддержания здорового артериального давления – калий. Однако для максимального эффекта картофель необходимо употреблять правильным образом.

Вареный в мундире картофель обладает поистине уникальными свойствами. Всего 100 граммов этого блюда обеспечивают организм 23% от суточной нормы калия. А ведь одна средняя картофелина весит около 70 граммов. Это значит, что всего 2-3 клубня способны восполнить более половины вашей ежедневной потребности в этом важнейшем минерале.
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Калий играет ключевую роль в регуляции артериального давления, помогая организму избавляться от излишков натрия. Именно поэтому диетологи рекомендуют гипертоникам включать вареный картофель в рацион. Вместе с тем, специалисты предостерегают от добавления соли, которая лишь усугубит проблему повышенного давления.

Варить клубни лучше в кожуре – так сохраняется максимум питательных веществ. Сочетание калия и других полезных компонентов делает вареный картофель настоящим помощником в деле поддержания сердечно-сосудистого здоровья.

Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: гипертония картофель здоровье
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