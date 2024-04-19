Гипертоникам есть только так: Диетолог Денисова рассказала, в каком виде нужно употреблять картофель людям с высоким давлением

15:23, 19 апр 2024

В борьбе с гипертонией одним из ваших главных союзников может стать обычный картофель. Этот простой овощ содержит секретное оружие для поддержания здорового артериального давления – калий. Однако для максимального эффекта картофель необходимо употреблять правильным образом.

Вареный в мундире картофель обладает поистине уникальными свойствами. Всего 100 граммов этого блюда обеспечивают организм 23% от суточной нормы калия. А ведь одна средняя картофелина весит около 70 граммов. Это значит, что всего 2-3 клубня способны восполнить более половины вашей ежедневной потребности в этом важнейшем минерале.

Калий играет ключевую роль в регуляции артериального давления, помогая организму избавляться от излишков натрия. Именно поэтому диетологи рекомендуют гипертоникам включать вареный картофель в рацион. Вместе с тем, специалисты предостерегают от добавления соли, которая лишь усугубит проблему повышенного давления.

Варить клубни лучше в кожуре – так сохраняется максимум питательных веществ. Сочетание калия и других полезных компонентов делает вареный картофель настоящим помощником в деле поддержания сердечно-сосудистого здоровья.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru