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Названо идеальное время для употребления кофе: рекомендация врача Сараева

Названо идеальное время для употребления кофе: рекомендация врача Сараева

15:29, 19 апр 2024

Далеко не все знают, когда лучше всего можно насладиться ароматным кофе, чтобы получить максимальную пользу и избежать нежелательных последствий. Врач-нарколог Марат Сараев развеял популярные мифы и поделился экспертным мнением об идеальном времени для употребления бодрящего напитка.

- Существует широко распространенное, но ошибочное представление, что кофе — идеальный компаньон для завтрака. Однако это не совсем верно, — утверждает Сараев.

По его словам, гораздо лучше выпить чашечку ароматного напитка через 10-15 минут после того, как вы съели завтрак. К этому времени пищеварительные процессы уже запущены, и кофе не нанесет вреда слизистой желудка.

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Медик предупреждает, что кофе на голодный желудок — опасная практика. Дело в том, что кофеин и другие компоненты кофейных зерен повышают кислотность желудочного сока и могут раздражать чувствительную слизистую. Для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или язва, это особенно рискованно и может спровоцировать болезненные обострения.

Помимо желудка, Сараев призывает беречь и сердце. Стимулирующий эффект кофеина ускоряет сердцебиение и повышает артериальное давление. Поэтому людям с гипертонией стоит ограничить потребление кофе или перейти на более щадящие безкофеиновые аналоги. А тревожным личностям и страдающим психическими расстройствами кофе может нанести вред, поэтому от него лучше воздержаться совсем.

Для тех, кому все же можно употреблять этот напиток, доктор советует отдавать предпочтение свежемолотому зерновому кофе. В отличие от растворимых сортов, он обеспечит ощущение бодрости без нежелательной сонливости после выпитой чашки.

Данные рекомендации носят общий информационный характер. Для получения индивидуальной консультации лучше обратиться непосредственно к вашему лечащему врачу.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: здоровье кофе
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