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Никаких листьев капусты: врач рассказал, что категорически нельзя делать с синяками

Никаких листьев капусты: врач рассказал, что категорически нельзя делать с синяками

15:52, 19 апр 2024

Синяки являются распространенной реакцией организма на удары и травмы. Они могут появиться практически на любом участке тела после падений, ушибов или физического воздействия. Однако наличие синяков без видимых причин может указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, поэтому в подобных случаях необходима консультация гематолога.

Галина Кузнецова, врач-терапевт и гематолог, дает рекомендации по оказанию первой помощи и лечению синяков. Прежде всего, она советует немедленно охладить пострадавшую область, но избегать прямого контакта с льдом или замороженными продуктами, чтобы не вызвать обморожение. Вместо этого рекомендуется использовать легкое полотенце или ткань, наполненную льдом или охлажденной жидкостью. Охлаждающую повязку следует держать на синяке около 15 минут, повторяя процедуру каждые 2-3 часа в течение первых нескольких часов после травмы.

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Универсального метода лечения синяков не существует, поскольку их причины могут быть разными. Однако Кузнецова предлагает попробовать специальные охлаждающие кремы или народное средство "бадягу". При этом она предостерегает от нанесения любых мазей или примочек на поврежденные участки кожи, особенно в начальной стадии образования синяка. Также следует избегать теплового воздействия или массажа в этот период.

Кузнецова решительно отвергает эффективность многих распространенных домашних средств для лечения синяков, таких как капуста, мед, водка, смесь соли и уксуса. Особенно опасным она считает использование примочек с луком, хреном или редькой, особенно на лице.

Статья носит информационный характер, и при наличии серьезных беспокойств или сопутствующих симптомов рекомендуется незамедлительно проконсультироваться с медицинским специалистом.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье синяк
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