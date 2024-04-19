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Не будет запоров, тошноты и анемии: добавьте в рацион эту зелень

Не будет запоров, тошноты и анемии: добавьте в рацион эту зелень

16:16, 19 апр 2024

Многие из нас недооценивают важность правильного питания и пищеварительной системы для общего состояния здоровья. Однако пищеварение и микрофлора кишечника играют решающую роль в укреплении иммунитета, снижении воспалительных процессов, замедлении старения и регулировании нервной системы. Чтобы обеспечить оптимальное функционирование пищеварительного тракта, необходимо придерживаться сбалансированного рациона, включающего достаточное количество зелени и трав.

Гастроэнтеролог Рустем Садыков напоминает, что травы и зелень являются не просто приправами, а важными компонентами здорового питания. Такие распространенные виды, как шпинат, салат, петрушка, укроп, базилик, мята, розмарин и тимьян, обладают целебными свойствами, способствующими оптимизации работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
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Одним из ключевых преимуществ зелени и трав является высокое содержание пищевых волокон, которые улучшают перистальтику кишечника и способствуют регулярному опорожнению. Кроме того, в этих продуктах присутствуют мощные антиоксиданты, такие как витамин С и бета-каротин, защищающие клетки кишечника от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это снижает риск развития различных заболеваний ЖКТ, включая рак.

Помимо антиоксидантных свойств, зелень и травы обладают противовоспалительным действием, что делает их незаменимыми помощниками при таких состояниях, как синдром раздраженного кишечника и болезнь Крона. Добавление свежей мяты и ромашки в рацион может также помочь облегчить симптомы диспепсии и изжоги.

Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье
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