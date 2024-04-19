Как экстренно снизить давление до приезда скорой: 2 проверенных способа

22:38, 19 апр 2024

В своем популярном телеграм-канале доктор Бергман раскрыл два эффективных способа экстренного снижения артериального давления с помощью доступных ингредиентов. Первый метод основан на использовании яблочного уксуса — этого незаменимого помощника в борьбе с различными недугами.

«Приложив к ступням ног на десять минут хлопчатобумажные салфетки, пропитанные яблочным уксусом, можно добиться снижения артериального давления на впечатляющие 30-40 единиц», — утверждает опытный медик.

Однако яблочный уксус — не единственное доступное средство для экстренного купирования гипертонического криза. Доктор Бергман также подчеркивает, что даже обычная вода может оказать существенную помощь в борьбе с повышенным давлением. Согласно его рекомендациям, достаточно подержать руки под прохладной струей, умыть лицо и приложить смоченные в воде хлопчатобумажные салфетки к области щитовидной железы и солнечного сплетения — и облегчение не заставит себя ждать.

Важно помнить, что эти народные методы предназначены лишь для временного снятия симптомов гипертонии и ни в коем случае не заменяют полноценного лечения. При повышенном артериальном давлении необходимо незамедлительно проконсультироваться с лечащим врачом или вызвать скорую медицинскую помощь.

Данная информация носит исключительно ознакомительный характер. Перед применением любых нетрадиционных методов лечения следует обязательно проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Автор: Семен Подгорный